Новые штаммы COVID-19 могут подорвать восстановление мировой экономики, — глава Минфина США

Главная » Последние новости » Новости мира » Новые штаммы COVID-19 могут подорвать восстановление мировой экономики, - глава Минфина США Новые штаммы COVID-19 могут подорвать восстановление мировой экономики, - глава Минфина США

Закрыть Отправить

Глава Минфина США обеспокоена, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность стремительным распространением новых штаммов COVID-19, которые могут подорвать восстановление мировой экономики. Об этом глава Минфина сказала журналистам после встречи G20, информируют Экономические Новости.

Джанет Йеллен отметила, что так все страны являются одной глобальной взаимосвязанной экономикой, то все, что происходит в какой-либо части мира, влияет на другие страны.

И поэтому страны G20 обеспокоены новым «Дельта»-штаммом и другими штаммами COVID-19, которые могут поставить под угрозу восстановление глобальной экономики.

Читайте: Чтобы избежать расизма: в США переименуют мотыльков и муравьев

Напомним, сейчас по всему миру стремительно распространяется «Дельта»-штамм коронавируса. Впервые этот штамм был обнаружен в Индии. Позднее он мутировал и получил новое название «Дельта плюс».

В Минздраве Индии сообщили, что новый штамм намного опаснее «Дельта»-штамма, поскольку он гораздо быстрее распространяется и способен серьезнее поражать клетки легких.

Врачи опасаются, что новый штамм «Дельта плюс» может преодолевать защиту, которую создают антитела. Таким образом, есть вероятность, что «Дельта плюс» можно заболеть человек, который получил прививку или переболел ранее.