Мировые цены на золото продолжают рост
Мировые цены на золото демонстрируют рост уже шестую сессию подряд.
Стоимость золота продолжает расти на фоне уменьшения стоимости доллара и увеличения беспокойства участников рынка относительно ситуации, связанной с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии, информируют Экономические Новости.
По состоянию на 6 июля, стоимость фьючерса на золото на август 2021 года увеличилась на 1,39% и составила $1808,15 за унцию. Стоимость фьючерса на серебро на сентябрь выросла на 1,03% и достигла $26,7773.
Цены на «желтый металл» уже подряд растут шестую сессию. После серьезного падения в июне рынок золота таким образом начал реагировать на снижение курса американского доллара, индекс которого снизился до 92,15 пункта.
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Стоимость драгметалла также растет из-за роста опасений участников рынка относительно новых вспышек заболеваний COVID-19 в Азии.
Аналитики IG сообщили, что стремительный рост цен на золото будет лишь в том случае, если стоимость металла перешагнет отметку в $1800 за унцию.
Относительно стоимости других металлов, то цена на платину в июне снизилась на 9,5% и достигла $1077,50. А стоимость палладия в июне уменьшилась на 1,8% и составила $2784,50. Цена на медь снизилась на 7,6% и достигла показателя в $9385, стоимость цинка уменьшилась на 3% до $2945,50, а цена на алюминий увеличилась на 0,9% и достигла по итогам июня $2505,10.