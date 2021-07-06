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Мировые цены на золото продолжают рост

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Мировые цены на золото демонстрируют рост уже шестую сессию подряд.

Стоимость золота продолжает расти на фоне уменьшения стоимости доллара и увеличения беспокойства участников рынка относительно ситуации, связанной с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии, информируют Экономические Новости.

По состоянию на 6 июля, стоимость фьючерса на золото на август 2021 года увеличилась на 1,39% и составила $1808,15 за унцию. Стоимость фьючерса на серебро на сентябрь выросла на 1,03% и достигла $26,7773.

Мировые цены на золото продолжают рост

Цены на «желтый металл» уже подряд растут шестую сессию. После серьезного падения в июне рынок золота таким образом начал реагировать на снижение курса американского доллара, индекс которого снизился до 92,15 пункта.

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Стоимость драгметалла также растет из-за роста опасений участников рынка относительно новых вспышек заболеваний COVID-19 в Азии.

Мировые цены на золото продолжают рост

Аналитики IG сообщили, что стремительный рост цен на золото будет лишь в том случае, если стоимость металла перешагнет отметку в $1800 за унцию.

Относительно стоимости других металлов, то цена на платину в июне снизилась на 9,5% и достигла $1077,50. А стоимость палладия в июне уменьшилась на 1,8% и составила $2784,50. Цена на медь снизилась на 7,6% и достигла показателя в $9385, стоимость цинка уменьшилась на 3% до $2945,50, а цена на алюминий увеличилась на 0,9% и достигла по итогам июня $2505,10.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 113

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