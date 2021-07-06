Мировые цены на золото продолжают рост

Главная » Последние новости » Новости рынков » Мировые цены на золото продолжают рост Мировые цены на золото продолжают рост

Закрыть Отправить

Мировые цены на золото демонстрируют рост уже шестую сессию подряд.

Стоимость золота продолжает расти на фоне уменьшения стоимости доллара и увеличения беспокойства участников рынка относительно ситуации, связанной с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии, информируют Экономические Новости.

По состоянию на 6 июля, стоимость фьючерса на золото на август 2021 года увеличилась на 1,39% и составила $1808,15 за унцию. Стоимость фьючерса на серебро на сентябрь выросла на 1,03% и достигла $26,7773.

Цены на «желтый металл» уже подряд растут шестую сессию. После серьезного падения в июне рынок золота таким образом начал реагировать на снижение курса американского доллара, индекс которого снизился до 92,15 пункта.

Читайте: В Великобритании изготовили самую крупную в истории золотую монету

Стоимость драгметалла также растет из-за роста опасений участников рынка относительно новых вспышек заболеваний COVID-19 в Азии.

Аналитики IG сообщили, что стремительный рост цен на золото будет лишь в том случае, если стоимость металла перешагнет отметку в $1800 за унцию.

Относительно стоимости других металлов, то цена на платину в июне снизилась на 9,5% и достигла $1077,50. А стоимость палладия в июне уменьшилась на 1,8% и составила $2784,50. Цена на медь снизилась на 7,6% и достигла показателя в $9385, стоимость цинка уменьшилась на 3% до $2945,50, а цена на алюминий увеличилась на 0,9% и достигла по итогам июня $2505,10.