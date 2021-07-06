Цены на нефть начали расти

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Цены на нефть начали расти на фоне неудавшейся встречи ОПЕК+.

Стоимость нефти начала расти на фоне неудавшейся встречи представителей стран, входящих в ОПЕК+, сообщают Экономические Новости.

Заседание министров стран-участниц ОПЕК+, которое началось в прошлый четверг и продлилось до 5 июля, было перенесено на неопределенный срок из-за расхождения мнений между ОАЭ и Саудовской Аравией. В результате чего, на рынке нефти сразу стал наблюдаться скачок цен.

Согласно данным торгов, фьючерсы на нефть марки Brent на сентябрь выросли на 0,40% и составили $77,47 за баррель. А цены на фьючерсы на нефть марки WTI на август увеличились на 2,06% и достигли $76,71.

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Согласно информации из анонимных источников, встреча, где должны были быть достигнуты договоренности относительно увеличения добычи нефти в августе на 400 000 б/с и продления соглашения по ограничению производства нефти после апреля следующего года, сорвалась из-за расхождения мнений между ОАЭ и Саудовской Аравией.

О следующей встрече стран-участниц ОПЕК сообщат «позднее». Эксперты не исключают вероятности очередного повышения цен на нефть из-за бесконтрольного увеличения добычи.

Аналитики ведущих банков также прогнозируют повышение цен на нефть. В Goldman Sachs считают, что в III квартале стоимость нефти марки Brent может перешагнуть показатель в $80 за баррель. А в BofA прогнозируют увеличение цены на североморскую нефть до $100, а техасскую нефть — до $95 за баррель.