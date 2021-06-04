Рынок недвижимости и локдаун: Эксперт рассказала, как меняется стоимость жилья в Киеве

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С начала года киевское жилье подорожало в среднем на 5-10%.

Как информируют Экономические Новости, об этом сообщила Елена Гайдамаха, председатель Киевского городского отделения АСНУ.

Эксперт отметила, что январский и апрельский локдауны почти не отразились на рынке жилой недвижимости столицы. Так, с января по май на вторичном рынке столицы, в зависимости от локации, состояния дома, площади квартиры, стоимость квартир увеличилась на 3-7%.

«Во время локдаунов количество сделок по приобретению жилья сократилась в среднем на 15% по сравнению с декабрем и мартом соответственно. Однако в 95% случаев продажи были не отменены, а отсроченные во времени «, — рассказала она.

Эксперт рассказала, что в течение 5 месяцев на вторичном рынке Киева более 70% спроса было сосредоточено на квартирах площадью 35-50 м2, из которых 35% пришлось на квартиры советской застройки, 25% на жилье, возведенное в период с 2000 по 2010 годы, а 40% — на квартиры в домах, построенных после 2010 года.

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«По большому счету, можно говорить о том, что большинство покупателей на вторичном рынке Киева заинтересованы в приобретении малогабаритных квартир», — подчеркнула эксперта.

В то же время Елена Гайдамаха обратила внимание на то, что самая большая ценовая динамика наблюдалась на первичном рынке столицы: за 5 месяцев текущего года стоимость квартир в новостройках выросла в среднем на 7-12%. С начала 2021 стоимость объектов загородной недвижимости в сегменте малогабаритных квартир в уже построенных многоквартирных домах увеличилась в среднем на 5%, в многоквартирных домах, возводимых цены выросли до 10%, в сегменте частных усадеб и таунхаусов цены особо не изменились.

По ее словам, в летний период будет наблюдаться относительная ценовая стабильность почти во всех сегментах жилой недвижимости в Киеве и пригороде.

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«В период с июня по август ценовые колебания будут точечными. В основном это касается новостроек в связи с переходом к следующему этапу строительства. Подорожание таких объектов будет в пределах 3-5%. Во всех других сегментах, в зависимости от расположения и качества объекта недвижимости, цены будут оставаться постоянными — средние показатели колебаться от 1,5% до + 2%», — подытожила Елена Гайдамаха.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стоимость недвижимости в Украине в последнее время начала увеличиваться.