Украина увеличила запасы газа в ПХГ

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Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 16,17 млрд куб.

Согласно информации, представленной государственной компании «Оператор ГТС», запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) за период с 20 по 28 июня выросли до 16,17 млрд куб, информируют Экономические Новости.

Сообщается, что запасы природного газа в ПХГ по состоянию на понедельник, 28 июня, на 18% меньше, чем запасы газа на 28 июня прошлого года. Напомним, в прошлом году запасы газа в этот период были на уровне 19,7 млрд куб.м.

По имеющейся информации, газовые хранилища сейчас заполнены приблизительно на 50%.

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Украинские ПХГ начали отбор газа 28 октября 2020 года. А уже 28 октября запасы газа достигли более 28 млрд куб. Отбор газа из хранилищ был завершен 1 мая 2021 года. По состоянию на 1 мая 2021 года уровень газа в ПХГ был в размере 15,1 млрд куб.

Ранее сообщалось, что Украина может начать импортировать природный газ из Азербайджана. На фоне того, что Украина заинтересована в диверсификации источников поставок газа в связи с важностью повышения уровня энергетической безопасности, одним из импортеров газа в нашу страну может стать Азербайджан. Транспортировка газа из Азербайджана в Украину возможна через Турцию и Трансбалканский трубопровод.

«Оператор ГТС» еще в августе 2020 г впервые осуществил реверсную транспортировку природного газа по трансбалканскому газовому пути, что продемонстрировало возможность эксплуатации Транcбалканского маршрута.