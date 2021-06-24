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В Украине отказываются от традиционного молока: чем заменяют

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В 2020 году производство растительного молока выросло на на 1259,1%.

В 2020 году рекордно выросло производство растительного молока. По сравнению с 2019 годом объемы увеличились на 1259,1%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины, информируют Экономические Новости со ссылкой на ГЛАВКОМ.

В абсолютном выражении эти объемы пока незначительны, но сама тенденция показательна. Так, в 2019 году произвели 1,32 т растительного молока. Уже в 2020 году – 17,94 т.

В исследовании компании Pro-Consulting отмечается, что наибольшую популярность на украинском рынке растительного молока имеют овсяное и соевое. Сырье для производства этих видов молока выращивают в Украине, что облегчает задачу для украинских производителей.

В Украине отказываются от традиционного молока: чем заменяют

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Также среди популярных видов растительного молока в Украине стоит отметить миндальное (популярное в мире), кокосовое и рисовое. Данные виды растительного молока уступают овсяному и соевому из-за меньшей доступности сырья.

Отметим, объемы производства молока за первые пять месяцев 2021 года сократились на 5,2% — до 2,5 млн т. Сейчас производители молока не знают, чего ждать осенью и какое будущее молокоперерабатывающей отрасли. Усугубляет ситуацию стремительное приближение рынка земли.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 244

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