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«Нафтогаз» повысил цену на газ: сколько теперь придется заплатить

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Нафтогаз" повысил цену на газ: сколько теперь придется заплатить
 
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"Нафтогаз" повысил месячную цену на газ в июне до почти 12 гривень.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около 1 млн бытовых потребителей, повысила месячную цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м, сообщила пресс-служба. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.

В компании сообщили, что подключение к тарифному плану «Месячный» происходит только по желанию клиента. Вне этого, все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане «Фиксированный». «Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана «Фиксированный», цель которого — защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Так, цена газа в тарифном плане «Месячный» в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как клиенты ГК «Нафтогаз Украины» в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» имеют одну из самых выгодных цен на газ — 7,96 грн за куб. м.», — сказано в сообщении.

«Нафтогаз» повысил цену на газ: сколько теперь придется заплатить

Отмечается, что цена на газ в тарифном плане «Месячный» обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти.

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По информации пресс-службы, цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку наша страна — это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро за МВт-ч, что чуть больше 270 долл. за тысячу кубометров.

«Нафтогаз» повысил цену на газ: сколько теперь придется заплатить

В «Нафтогазе» считают, что это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставок газа с целью создания давление для завершения строительства «Северного потока-2». Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности, высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе. Например, на конец мая цены на газ в Китае выросли на 11% к предыдущему месяцу и на 43% по сравнению с маем прошлого года. Поэтому высокие цены на газ в Китае и азиатском регионе в целом создают сильную конкуренцию среди поставщиков.

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25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

На фиксированные годовые тарифы все потребители были переведены автоматически. Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отметил, что цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума — 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского «Газпрома».

По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.

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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 176

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