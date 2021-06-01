В Украине запретят опасные строительные краски

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В Украине вскоре запретят к продаже опасные строительные краски.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сообщил, что Кабмин принял технический регламент, согласно которому в содержании лакокрасочной продукции и сырья ограничат содержание свинца. Об этом сообщают Экономические Новости.

Роман Абрамовский сказал, что правительство приняло технический регламент, который предусматривает введение ограничительных мер относительно содержания свинца в красках, лакокрасочной продукции, сырье до безопасной дозы для человека в размере 90 мг/кг. Данное решение особенно актульно сейчас, когда погода стала более теплой и многие начали проводить ремонты и что-то красить в своих домах.

Важно отметить, что во многих странах давно запрещены краски и лакокрасочные материалы с наличием свинца. Согласно стандарту, принятому в США Комиссией по безопасности потребительских продуктов, верхний предел содержания свинца устанавливается на уровне 0,009% (90 ppm). Многие страны также приняли нормативные пределы в диапазоне 90-600 ppm.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также привлекает внимание общественности к проблеме токсичности свинца. В ВОЗ подчеркивают, что безопасных уровней воздействия свинца на организм не существует.

Свинец обладает сильным токсическим воздействием на организм человека, включая нервную систему, мозг, сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечную систему, систему крови и почки. Особенно уязвимы в отношении воздействия свинца на организм дети, у которых даже небольшое воздействие свинца может вызвать тяжелые последствия для организма.

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Согласно имеющимся данным, около 0,6% болезней в мире обусловлено действием свинца, а самый высокий процент заболевания зафиксирован в развивающихся регионах. И несмотря на то, что наблюдается значительное снижение использования свинца в краске, бензине и водопроводно-канализационной системе в развивающихся странах до сих пор существуют масштабные источники воздействия свинца.