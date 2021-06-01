Супермаркетам и ресторанам теперь запрещено продавать пластиковые пакеты

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В Украине запретили пластиковые пакеты.

Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете пластиковых пакетов, информируют Экономические Новости.

Согласно законопроекту, в Украине будут внедрены механизмы по развитию производства биорастворимых пластиковых пакетов. Также планируется ввести ответственность за реализацию пластиковых пакетов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 1 января 2022 года запрещается распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в розничной торговле и ресторанном хозяйстве.

В Украине запрещается использовать следующие виды пластиковых пакетов: сверхлегкие пакеты, легкие пакеты толщиной до 50 мкм, оксоразлагаемые пакеты. Важно отметить, что запрет на реализацию не распространяется на биоразлагаемые и сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм, глубиной до 345 мм, длиной до 450 мм, которые предназначены для упаковки или транспортировки мяса, свежей рыбы и продукции из них, а также льда, сыпучих продуктов, которые продаются в объектах розничной торговли в виде первичной упаковки.

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С 1 января 2022 года также предлагается ввести запрет на распространение оксоразлагаемых пластиковых пакетов в розничной торговле и ресторанном хозяйстве, склонение потребителей к приобретению пластиковых пакетов, развитию производства биоразлагаемых пакетов и введению ответственности за нарушение закона.

Также предлагается ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пакетов согласно национальным стандартам.