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Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции

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Нацбанк повысил учетную ставку из-за усиления инфляционного давления.

В Национальном банке Украины сообщили о повышении учетной ставки с 7,5% до 8,0% годовых. Решение об увеличении учетной ставки вступает в силу 23 июля 2021 года. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, информируют Экономические Новости.

Кирилл Шевченко отметил, что в условиях значительного усиления инфляционного давления важно возвратиться в 2022 году к инфляционной цели в размере 5% и удерживать инфляционные ожидания под контролем. Прогноз Нацбанка предусматривает повышение учетной ставки до показателя в 8,5% и сохранение ставки на этом уровне до 2022 года.

Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции

В релизе НБУ говорится, что в июне 2021 года потребительская инфляция оставалась на уровне майского значения (9,5%), однако была выше прогноза Нацбанка (9,2%). Увеличение инфляции обусловлено ростом мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, увеличением «фундаментального инфляционного давления». Ускорение базовой инфляции в июне до 7,3% г/г (прогноз НБУ – 6,8% г/г) обусловлено увеличением производственных расходов предприятия и сохранением потребительского спроса.

Читайте: В Украине ускорилась инфляция

Нацбанк повысил учетную ставку из-за инфляции

Напомним, Нацбанк впервые увеличил учетную ставку с апреля 2019 года в марте 2021 года. С 5 марта 2021 года учетная ставка была повышена с 6,0% до 6,5%. Следующим шагом стало повышение учетной ставки в апреле до 7,5% годовых. А 18 июня уровень учетной ставки был сохранен на прежнем уровне в размере 7,5%.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция «незначительно превысит» показатель в 10%, однако должна замедлиться к концу 2021 года и вернутся к показателю в 5% уже во втором полугодии следующего года.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 145

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