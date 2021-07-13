В Украине ускорилась инфляция

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В Украине ускорилась инфляция из-за роста мировых цен на продовольственные товары и природный газ.

Согласно данным, опубликованным Государственной службой статистики Украины, в июне потребительская инфляция в месячном измерении увеличилась на 0,2%. Об этом сообшают Экономические Новости.

В Нацбанке отметили, что уровень потребительской инфляции превысил прогноз, представленный в Инфляционном отчете за апрель. Инфляция выросла за счет увеличения цен на природный газ, подсолнечное масло и увеличения «фундаментального инфляционного давления».

На фоне высоких мировых цен на продукты питания и увеличения потребительского спроса ускорился рост цен на подсолнечное масло и продукцию его переработки (маргарины, майонезы и спреды). Рост производственных затрат на энергию и сырье оказал влияние на стоимость кондитерских и макаронных изделий, молочных и мясных продуктов. На фоне роста производственных расходов и устойчивого потребительского спроса стремительнее дорожали услуги интернета, кабельного телевидения, общепита, такси.

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В годовом измерении продолжился рост стоимости природного газа для населения. Однако в месячном измерении рост цен для населения оказался незначительным из-за функционирования контрактов с фиксированными тарифами.

Увеличение расходов на топливо и оплату труда оказало влияние на стоимость транспортных услуг. В частности, в июне в нескольких областных центрах подскочили цены на проезд в общественном транспорте. Также ускорился рост цен на алкогольные напитки на фоне увеличения цен на пиво.