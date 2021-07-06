В Украине многие памятники сакральной архитектуры находятся в ужасном состоянии

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Главной задачей моей книги было показать, как выглядят памятники религиозной архитектуры в Украине сегодня, к сожалению, многие из них находятся в плачевном состоянии", — утверждает украинский журналист и путешественник Дмитрий Антонюк, автор книги "Римско-католические монастыри в Украине", которая была издана при поддержке Польского института в Киеве.

«Свою первую самостоятельную поездку в Святилище Богоматери в Бердичеве я совершил в 1992 году. — Именно тогда я начал интересоваться Польшей». — Об этом Антонюк рассказал зрителям на киевском фестивале «Книжный Арсенал», информируют Экономические новости со ссылкой на польский портал wnp.pl.

Во время дискуссии была представлена его книга «Римско-католические монастыри в Украине». «Это не типичный путеводитель, а скорее мои путевые мемуары (…) Прежде всего, я сосредоточился на том, чтобы показать не какие-то архитектурные детали памятников — хотя и в этом нет недостатка, — а людей, связанных с ними: кто был основателем, кто разрушал», — сообщил Антонюк.

Автор описал монастыри, которые были построены до прихода к власти большевиков.

Некоторые из них сейчас являются пенитенциарными учреждениями, другие — психиатрическими больницами, и для входа в них требуется специальное разрешение, сказал он. Например, монастырь Бригидины во Львове был превращен в тюрьму.

Книга содержит сотни фотографий Антонюка. Например, путешественнику удалось запечатлеть уникальный объект в монастыре бернардинцев во Львове, где сейчас находится областной архив. На стене одной из бывших камер, после ремонта и снятия советской штукатурки, было обнаружено «граффити» 17-го или 18-го века. «Вся камера покрыта граффити, есть различные надписи на латыни». — описал он.

«Моей главной задачей было показать нынешнее состояние памятников сакральной архитектуры, потому что многие из них находятся в плачевном состоянии и через несколько десятилетий их уже не будет, если срочно что-то не предпринять», — сказал он. Он также добавил, что хотел бы также призвать людей приехать туда, «пока еще не поздно и пока они еще могут увидеть их, по крайней мере, в таком состоянии».

Антонюк отметил, что существуют различные программы, направленные на сохранение этих памятников, например, программа Польского института полоники. Например, восстановление монастыря отцов-иезуитов во Львове (сейчас это гарнизонный костел святых Петра и Павла) уже несколько лет ведется польско-украинскими усилиями.

«До недавнего времени, особенно в маленьких городах, существовал такой стереотип: вот польская церковь, придут поляки и восстановят ее. Я слышал это очень часто. Это не так. Это наш общий памятник, и мы обязаны что-то сделать для него, потому что он находится в Украине. — указал автор. В то же время он отметил, что это понимание меняется, и привел пример владельца строительной компании в Тернопольской области, который за свой счет восстанавливает заброшенные церкви. «Это наши общие ценности, и мы должны заботиться о них в первую очередь». — обратился он.