ТОП-5 простых способов уменьшить расход топлива на машине

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Этими советами может воспользоваться любой автовладелец

Эксперты рассказали, какие простые методы помогут существенно сократить расход топлива практически на любой машине. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание «Твоя МАШИНА».

В первую очередь всем водителям нужно избавиться от дополнительного тюнинга, который мешает нормальной циркуляции воздуха. Ведь некоторые детали могут создавать сопротивление, что будет как раз приводить к увеличенному расходу топлива. Это «кенгурятники», защита бамперов и порогов в виде труб, багажник на крыше, либо просто поперечные рейлинги.

Также нельзя забывать о техническом состоянии машины. То есть необходимо регулярно проводить замену масла, масляного, воздушного и топливного фильтров мотора. Если у машины забиты фильтры, то расход топлива автоматически также становится большим. Замену фильтров можно сделать как самостоятельно, так и обратиться на СТО.

Один из эффективных приемов – это применение наката при движении автомобиля по ровной дороге либо под уклон. Также следует контролировать давление в шинах, поддерживая его на оптимальном уровне. Приспущенные покрышки создают дополнительное сопротивление качению, тем самым увеличивая потребление топлива. Каждый автомобилист должен помнить о тормозах. Они должны быть исправны.

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Помочь сэкономить топливо поможет снижение веса автомобиля. Для этого не нужно без острой необходимости возить слишком тяжелый груз. Содержимое багажника стоит регулярно пересматривать.

Также экономить расход топлива поможет езда на постоянной скорости 90 км/ч за городом и 70 км/ч по городу. Так расход топлива будет минимальным.