Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)

Главная » Последние новости » Новости авто » Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж) Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)

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Владельцы роскошных автомобилей почувствовали себя раздавленными после того, как их гордость и роскошь были уничтожены механическим экскаватором.

Коллекция из 21 автомобиля общей стоимостью 900 000 фунтов стерлингов, включая Bentley Flying Spur, Porsche 911, Mercedes SLK, Lotus Elise и сверхредкий McLaren 620R, превратилась в куски искореженного металла, информируют Экономические новости со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Автомобили были конфискованы филиппинской таможней по причине незаконного ввоза и публично уничтожены в качестве предупреждения.

Стоимость McLaren в новом состоянии превышает 250 000 фунтов стерлингов, а всего было выпущено 225 экземпляров.

Последнее время, такие показательные акции стали регулярными на Филиппинах.

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Президент Родриго Дутерте сказал, что это «сильный сигнал», что его правительство «серьезно настроено на борьбу с контрабандой».

Он отказался выставить эти автомобили на аукцион, чтобы привлечь средства в бюджет обнищавшей страны.