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Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)

Главная » Последние новости » Новости авто » Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)
 
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Владельцы роскошных автомобилей почувствовали себя раздавленными после того, как их гордость и роскошь были уничтожены механическим экскаватором.

Коллекция из 21 автомобиля общей стоимостью 900 000 фунтов стерлингов, включая Bentley Flying Spur, Porsche 911, Mercedes SLK, Lotus Elise и сверхредкий McLaren 620R, превратилась в куски искореженного металла, информируют Экономические новости со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Автомобили были конфискованы филиппинской таможней по причине незаконного ввоза и публично уничтожены в качестве предупреждения.

Стоимость McLaren в новом состоянии превышает 250 000 фунтов стерлингов, а всего было выпущено 225 экземпляров.

Последнее время, такие показательные акции стали регулярными на Филиппинах.

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Президент Родриго Дутерте сказал, что это «сильный сигнал», что его правительство «серьезно настроено на борьбу с контрабандой».

Он отказался выставить эти автомобили на аукцион, чтобы привлечь средства в бюджет обнищавшей страны.

Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)

Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)

Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)
Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)
Контрабандные роскошные автомобили стоимостью 900 000 фунтов стерлингов уничтожены экскаватором (ФОТОрепортаж)
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 148

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