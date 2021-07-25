В Киеве был замечен новый бюджетный электромобиль. ФОТО

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Длина этого автомобиля составляет всего 2,8 метра

В Киеве в одном из спальных районов был замечен новый бюджетный электромобиль марки Zhidou D2. Эта машина китайского производства. Ее стоимость в салоне составляет всего 14 тысяч долларов. А поддержанный вариант можно купить за 7-8 тысяч долларов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание «Твоя машина».

Длина электрокара составляет 2,8 м, а ширина достигает 1,54 м. Весит машина всего 700 кг.

Пока это авто не распространено на территории Украины. Однако, оно все равно заслуживает внимания. Несмотря на то, что машина относится к классу бюджетных, она имеет неплохую «начинку». Комплектация электрокара включает кондиционер, камеру заднего вида, парктроник и навигацию с 7-дюймовым тачскрином.

В Zhidou D2 установлен электромотор мощностью 41 лошадиная сила. Максимальная скорость машины составляет всего 85 км/ч. Для города это отличный вариант. Запаса хода хватает на 155 километров. Чтобы зарядить авто от обычной розетки понадобится четыре часа. Таким образом это авто является весьма удобным в использовании.

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