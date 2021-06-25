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Раздавили экскаватором: на Филиппинах на таможне уничтожили более 20 дорогих суперкаров. ВИДЕО

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Эти авто попали на территорию страны нелегально

На Филиппинах решила в очень необычный способ бороться с авто, которые завозят на территорию страны нелегально. Там их просто уничтожают с помощью экскаваторов. На днях работники таможни уничтожили больше двадцати дорогих суперкаров. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на видео, которое было опубликовано на официальной странице таможенной службы Филлипин.

В подписи к ролику указано, что 18 июня в городах Манила и Кагаян-де-Оро была уничтожена 21 машина. Общая стоимость этих суперкаров в районе 1,2 млн долларов. Уничтожены были автомобили, которые попали в страну в период с 2018 по 2020 годы. Семь из них раздавили в одном порту, еще 14 — в другом.

Одной из уничтоженных машин стал редкий McLaren 620R. Его ввезли в страну в прошлом году с документами на Porsche Cayman, который стоит в несколько раз дешевле.

Другие контрабандные автомобили, которые показательно разбили бульдозером — Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 и Toyota Camry Solara.

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Отметим, что среди уничтоженных авто были весьма редкие модели, которые стоят немалых денег. Но на кадрах видно, как экскаватор сначала раздавил авто, а после пробил ковшом их крыши. Таким образом машины больше не подлежат восстановлению.

По данным СМИ, инициатором акции стал президент Филиппин Родриго Дутерте. Ранее незаконно ввезенные машины продавали с аукционов, однако скоро стало известно, что их покупали в основном представители криминалитета. В связи с этим власти запретили подобные мероприятия.

 
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