В Киеве заметили Toyota Land Cruiser 2022 в самой топовой лимитированной комплектации 70th Anniversary. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости авто » В Киеве заметили Toyota Land Cruiser 2022 в самой топовой лимитированной комплектации 70th Anniversary. ФОТО В Киеве заметили Toyota Land Cruiser 2022 в самой топовой лимитированной комплектации 70th Anniversary. ФОТО

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Известно, что в Украину завезли первую партию этих машин по предварительным спецзаказам

В Киеве заметили первый Toyota Land Cruiser 300. Не так давно эта машина уже была замечена, но на автовозе. Сейчас авто спокойно ездит по улицам столицы Украины. Интересен тот факт, что пока в нашей стране официально не стартовали продажи этого авто. Следовательно, можно делать вывод, что эта машина была завезена по предварительному заказу. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «ТОПЖир».

Также пока точно неизвестны цены, по которым такие машины будут реализовываться в Украине. Они были выпущены в нескольких комплектациях. Также есть и лимитированные версии. Некоторые автоиздания подтверждают факт ввоза первой партии Toyota Land Cruiser 300, но не для общей продажи в салонах, а по заказу. Версия очень вероятная, особенно если учесть, что киевский Toyota Land Cruiser 2022 – в самой топовой лимитированной комплектации 70th Anniversary, приуроченной к юбилею этой модели авто.

Такой Toyota Land Cruiser 300 получил особую кожаную отделку, а также четырехзонный климат-контроль, электроприводы сидений и двери багажника, подогрев и вентиляцию кресел первого и второго ряда, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Авто комплектуют только 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо на 415 л. с.