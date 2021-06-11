«Грязные» номерные знаки: как избежать штрафа

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Украинские водители довольно часто сталкиваются с такой причиной остановки

Как правило, когда причины для остановки авто объективно отсутствуют, инспекторы говорят водителю о том, что причина остановки в грязных номерных знаках на авто. Хотя по сути, это может быть совершенно не так. К тому же размеры штрафов за такие нарушения выросли в пять раз. Ответственно, количество таких остановок тоже возросло. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Дорожній адвокат.

В правилах дорожного движения четко оговорено, что водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров (2.9.в ПДД). Даже если не читается одна буква или цифра, то это уже причина для наложения штрафа.

При этом, если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 850 грн. (Ч.6 ст.121 КоАП).

Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит либо штраф в размере 1700 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства (ч.7 ст.121 КУоАП).

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Однако важной особенностью при наложении данного штрафа является то, что номерной знак должен не читаться именно с расстояния 20 метров.

То есть, инспектор должен сделать фото или видео доказательство того, что номерной знак не читается именно с расстояния в 20 метров. Также должны быть проведены соответствующие замеры этого расстояния, а не «на глаз».

Поэтому после остановки автомобиля рекомендуем сразу устранить такое нарушение, а именно протереть номерные знаки. После этого, Вы можете попросить инспектора предоставить Вам для просмотра фото, видеодоказательства, на которых зафиксировано осуществления движения вашего автомобиля с нечитаемыми на расстоянии 20 метров номерными знаками.

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Если эти условия не были выполнены на месте остановки, то такой штраф считается незаконным.