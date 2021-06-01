Кабмин готовит новый налог на автомобили дороже 40 тысяч долларов, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » Кабмин готовит новый налог на автомобили дороже 40 тысяч долларов, - Железняк (ВИДЕО) Кабмин готовит новый налог на автомобили дороже 40 тысяч долларов, - Железняк (ВИДЕО)

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Как заявил Ярослав Железняк, депутаты Верховной Рады готовят новый сюрприз автолюбителям, расширив пул автомобилей, которые будут облагаться ежегодным налогом в размере около одной тысячи долларов США.

Как отмечает нардеп, если ранее только владельцы дорогих автомашин, стоимость которых составляла свыше 70 тыс. у.е., платили ежегодный налог, то отныне Кабмин решил расширить спектр автомобилей с пометкой «роскошь», и которые будут подлежать обязательному налогообложению.

«Сейчас украинцы будут платить не за люксовые марки, а за автомобили, которые стоят больше 40 тысяч долларов США. Я считаю это не справедливым», — заявил Железняк.

Нардеп отмечает, что украинцев ставят перед выбором, либо платить немалый налог на авто, либо продавать машину, поскольку покупая автомобиль далеко не люксовых марок, люди не рассчитывали пожизненно платить на него налог.

«У людей возникнет вопрос, почему государство, не решив вопрос с налоговыми и таможенными дырами, хочет нас обкладывать дополнительными налогами», — считает нардеп.

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Напомним, Кабмин одобрил новый налоговый законопроект, который ещё называют «ахметовским». Так, в случае принятия этого законопроекта, изменения могут коснуться не только г-на Ахметова, поскольку законопроект не ограничивается только повышением нагрузки на использование природных ресурсов.

Налоговую нагрузку смогут почувствовать на себе и владельцы автомобилей, стоимость которых превышает 40 тысяч долларов. Ежегодно они должны будут платить порядка 26 тысяч гривен налога.