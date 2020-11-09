Украинцам пообещали несколько вариантов получить доступное жилье

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Детали о новой программе сообщил министр финансов Украины Марченко

В министерстве финансов Украины рассказали о нескольких вариантах получить квартиру в ипотеку. В частности, украинцам станет доступна государственная программа льготного кредитования «Доступная ипотека», которой предлагается ставка 5-7% и первый взнос меньше двадцати процентов. Кредит до 2 миллионов гривен можно будет получить на срок от 60 до 240 месяцев. С помощью такой программы украинцы смогут приобрести жильё с площадью, которая не превышает 52 кв. м, информирует enovosty.com/news.

Альтернативой такому варианту может стать финансовый лизинг. С его помощью украинцы могут выплачивать стоимость нового жилья на протяжении двадцати лет с процентной ставкой в 5% годовых. Кроме того, в этом варианте не нужно платить первый взнос.

В пресс-службе финансового ведомства заявили о том, что на первом этапе программы правительство намерено предоставить 12,5 тысяч ипотечных кредитов и купить 18,8 тысяч квартир в финансовый лизинг. В приоритете будет первичный рынок недвижимости.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что рынок недвижимости в Украине после карантина начал оживать. Кроме того, несмотря на падение спроса, в столице и других больших городах выросла цена аренды недвижимости.

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