Цены на нефть стремительно растут, — Reuters
Цены на нефть стремительно растут на фоне положительных новостей о изобретении вакцины от COVID-19
В понедельник цены на нефть подскочили почти на 10%, что стало самым большим ростом за более чем шесть месяцев. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.
Увеличение цен на нефть произошло на фоне новостей о том, что компания Pfizer успешно провела испытания вакцины против COVID-19, а Саудовская Аравия сообщила, что объемы добычи нефти можно увеличивать, чтобы сбалансировать рынок.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 9,35% и составила 43,14 долл за баррель.
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Стоимость фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 10,26% и составила 40,95 долл за баррель.
«Цены на активы растут быстрее, чем реальная экономика, а нефть и другие рискованные активы сегодня положительно реагируют на новости о вакцине Pfizer», — сказал аналитик BNP Paribas Гарри Чилингуйриан.