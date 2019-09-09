В Украине ожидается снижение цены на газ

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Андрей Герус сообщил, что с сентября цена на газ для населения будет снижена на 115 грн за 1000 кубометров

Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время заседания Согласительного совета сообщил, что с сентября цена на газ для населения будет снижена на 115 грн за 1000 кубометров, информирует enovosty.com/news.

Герус подчеркнул, что за последние 5 месяцев размер цены на газ для населения снизился примерно на 30%. Кроме того, сейчас осуществляется активная работа по снижению тарифов на электроэнергию для населения.

Герус отметил, что с 1 сентября уже произошло снижение стоимости электроэнергии для бытовых потребителей на 20 копеек и теперь планируется, что с 1 октября тарифы на электроэнергию будут уменьшены еще на 10 копеек.

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Напомним, ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз Украины» в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ВСО на 5,1%.