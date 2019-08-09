Виктор Скаршевский рассказал о перспективах легализации игорного бизнеса в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях

С вопросом относительно влияния легализации азартных игр на поступления в бюджет и возможности начала злоупотреблений в гостиничном бизнесе относительно открытия псевдогостиниц и объективности оценки звезд отелей «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что существует очень мало информации для того, чтобы сделать какие-то конкретные предположения.

«Не очень понятно, что именно имеется в виду под легализацией. То ли это будут какие-то лицензии, то ли льготные налоговые ставки для этого бизнеса. На сегодня данной информации, к сожалению, нет. Лучше же, конечно, давать оценку не заявлениям, а документам или конкретным проектам.

Относительно идеи легализации, то, конечно, это очень хорошая и правильная идея. Вопрос состоит только в том, по каким правилам это все будет действовать и будут ли придерживаться правил все участники этого рынка. Потому что если взять, например, лотерейный бизнес, который в Украине легализирован, то доходы госбюджета от лотерейного бизнеса сократились практически в пятнадцать раз по сравнению с 2013 годом. В 2013 году доходы бюджета от лотерейного бизнеса были 40 млн долл, а в 2018 году доходы были порядка 3 млн долл. Для бюджета это, конечно, мизер. И в данном секторе все легально и никто ничего не запрещал. И более того, под этим лотерейным бизнесом функционирует еще и теневой рынок азартных игр, в том числе онлайн-казино.

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Что касается легализации стационарных казино и игрового бизнеса в целом, то по оценкам участников рынка и аналитических компаний, оборот этого рынка составляет около 1,5 млрд долл в год, в том числе 300-400 млн долл онлайн-бизнес и еще 1-1,2 млрд долл бизнес казино. Если, например, это все легализовать, то бюджет может дополнительно получить 200-300 млн долл в год.

Но, как отмечалось с лотерейным бизнесом, в легальных условиях доходы от этого бизнеса уменьшились в пятнадцать раз. А все потому, что не выполняются правила, потому что не работают правоохранительные органы в достаточной степени, потому что там есть скорее всего коррупция. Так что здесь изначально необходимо без всяких дополнительных законов просто навести порядок в том бизнесе, который и так уже легализован, то есть в лотерейном бизнесе. И показать, что власть на самом деле намерена выводить из тени на свет теневые сегменты рынка», — сообщает эксперт