Метинвест сэкономил более полумиллиарда долларов США благодаря бережливому производству — Рыженков

Главная » Последние новости » Новости рынков » Метинвест сэкономил более полумиллиарда долларов США благодаря бережливому производству - Рыженков Метинвест сэкономил более полумиллиарда долларов США благодаря бережливому производству - Рыженков

Закрыть Отправить

В 2018-2019 годах Метинвест провел масштабную перезагрузку системы операционной эффективности, и в 2020 году уже смог наблюдать ее результаты.

«Мы смогли повысить эффективность потребления сырья и энергоресурсов, увеличить производительность оборудования, оптимизировать логистику, улучшить продуктовый сортамент и многое другое», — рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью изданию Brussels Times.

«Метинвест активно экспериментирует с цифровыми технологиями для повышения эффективности производства. И если бы не операционные улучшения, прибыльность в 2020 году была бы намного ниже», — считают в компании. «За последние три года инициативы Метинвеста по бережливому производству обеспечили экономию на сумму более полумиллиарда долларов США», — объяснил причины успеха компании в 2020 Юрий Рыженков.

Также одним из условий успеха директор Группы считает вовлеченность в работу сотрудников предприятий.

«Мы воспринимаем кризис как новые условия и ищем возможности для роста в этих условиях. Нам также помогает вовлеченность сотрудников на каждом уровне. С одной стороны, сотрудники готовы преодолевать кризис, а с другой стороны – быть достаточно гибкими, чтобы адаптироваться и продолжать развиваться в новых условиях. Последние годы как раз научили нас жить в условиях неопределенности, обеспечивая при этом стабильную работу компании», добавил Юрий Рыженков.