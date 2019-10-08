Цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться
Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.
По состоянию на 8 октября фьючерсы на нефть марки Brent, поставка которой должна осуществляться в декабре, выросли на 0,62% и составили 58,71 доллара за баррель.
Цена на нефть марки WTI ноябрьских фьючерсов увеличилась на 0,63% и составила 53,08 доллара за баррель.
По мнению экспертов, причиной роста являются ожидания инвесторов на прогресс в переговорах США и Китая, которые должны начаться 10 октября.