Цены на нефть продолжают расти

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Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 8 октября фьючерсы на нефть марки Brent, поставка которой должна осуществляться в декабре, выросли на 0,62% и составили 58,71 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI ноябрьских фьючерсов увеличилась на 0,63% и составила 53,08 доллара за баррель.

По мнению экспертов, причиной роста являются ожидания инвесторов на прогресс в переговорах США и Китая, которые должны начаться 10 октября.