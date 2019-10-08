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Цены на нефть продолжают расти

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цены на нефть продолжают расти
 
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Мировые цены на нефть продолжают увеличиваться

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

По состоянию на 8 октября фьючерсы на нефть марки Brent, поставка которой должна осуществляться в декабре, выросли на 0,62% и составили 58,71 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжают расти

Цена на нефть марки WTI ноябрьских фьючерсов увеличилась на 0,63% и составила 53,08 доллара за баррель.

По мнению экспертов, причиной роста являются ожидания инвесторов на прогресс в переговорах США и Китая, которые должны начаться 10 октября.


По материалам Деньги.юа
Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 154

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