Мировые цены на нефть продолжают снижаться, — Reuters

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Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне увеличения случаев заболевания COVID-19

Мировые цены на нефть упали на фоне опасений, что в США может произойти значительное увеличение числа случаев COVID-19 после праздничных выходных в День труда, информирует enovosty.com/news.

Как показал анализ Reuters, в праздничные выходные случаи заболевания COVID-19 значительно выросли в 22 из 50 штатов США

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 99 центов (на 2,49%) до 38,78 долл за баррель.

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Фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 0,37 центов (на 0,88%) до 41,64 долл за баррель.

Цена на нефть марки Brent начала снижаться после того, как саудовская компания Aramco снизила официальные отпускные цены, что было воспринято как признак того, что рост спроса может замедлиться на фоне увеличения случаев заболевания COVID-19.