В Украине стало больше шоколада, но меньше печенья

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Нешоколадная кондитерка из Украины становится все более популярной

В первые месяцы текущего года в нашей стране несколько сократилось производство кондитерки (на 3,9процентов) и мучных изделий (на 4,5процентов). Вместе с тем, выпуск изделий из шоколада демонстрировал в сравнении с прошлым годом положительную динамику. В первые три месяце он увеличился на 0,8 процента, информирует enovosty.com/news.

В Совете по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) рассказали о том, что спрос на кондитерские изделия в последнее время только увеличивается. В результате этого остатки готовой продукции уменьшаются, а импорт из других стран продолжает рост.

В первом квартале этого года также наблюдалось снижение производства хлебобулочных изделий, которое сократилось на 4,5 процента в сравнении с прошлым годом. Причины — снижение внутреннего потребление и уменьшение предложения муки на украинском рынке.