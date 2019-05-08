Трудовые мигранты способствуют повышению зарплат в Украине

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В Украине в 2018 году существенно увеличились номинальные заработные платы рабочих специальностей из-за дефицита рабочей силы, что обусловлено трудовой миграцией

В 2018 году номинальные заработные платы населения продолжали увеличиваться высокими темпами. Существенно выросли зарплаты представителей рабочих профессий. Рост деловой активности и увеличивающийся спрос на рабочие специальности, обусловленный трудовой миграцией, приводит к росту украинских зарплат, информирует enovosty.com/news.

Однако, необходимо отметить, что реальный доход населения остается на низком уровне и не дает возможности украинцам осуществлять накопления свободных денежных средств. Об этом сообщает в инфляционном отчете НБУ. Миграция населения из восточно-европейских стран в более развитые страны ЕС привела к дефициту квалифицированных специалистов, а трудности c поиском работников привели к росту заработных плат.

Согласно данным Министерства труда и социальной политики Польши, около 80% разрешений на работу украинцам было предоставлено рабочим трех профессиональных групп: рабочим по обслуживанию оборудования, квалифицированным рабочим с инструментом и работникам простейших профессий.

В результате, в 2018 году заработная плата по этим специальностям росла стремительными темпами. Заработная плата квалифицированных рабочих с инструментом увеличилась на 42%, рабочих по обслуживанию оборудования — на 31%, а работников простейших профессий — на 27%.

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