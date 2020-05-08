Спрос на аренду домов под Киевом резко вырос, несмотря на заоблачные цены

Главная » Последние новости » Новости рынков » Спрос на аренду домов под Киевом резко вырос, несмотря на заоблачные цены Спрос на аренду домов под Киевом резко вырос, несмотря на заоблачные цены

Закрыть Отправить

В связи с отсутствием альтернатив летнего отдыха в условия пандемии коронавируса в мире, среди киевлян вырос спрос на аренду домов в Киевской области, что в свою очередь привело к росту цен на аренду недвижимости в среднем на 30%.

Так, цена на загородный объект в Киевской области стартует от 2 тыс долларов в месяц, но, по словам риэлторов, даже за такую цену крайне сложно найти дом на лето, поскольку спрос уже давно превысил предложения на рынке загородной недвижимости, информирует enovosty.com/news.

Так, дома в пригороде и области разлетаются как горячие пирожки в преддверии летнего сезона, поскольку все понимают, что выехать на отдых за границу этим летом не удастся никому.

На фоне возрастающего спроса на загородную недвижимость в Киевской области, существенно просела аренда квартир в Киеве, которые ранее сдавались посуточно. Основным контингентом аренды такого рода жилья были наемные рабочие, которые приезжали на заработки в столицу, а также иностранные граждане.

Читайте: Супермаркеты Киева досрочно вышли из карантина, отказавшись от ношения масок (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас в этом секторе наблюдается существенный спад, который связан с карантином, который, в свою очередь, повлек за собой безработицу практически во всех секторах экономики.