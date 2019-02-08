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В Украине растет спрос на электромобили

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине растет спрос на электромобили
 
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В Украине регистрация электромобилей выросла в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. А наиболее популярной моделью является Nissan Leaf

Украинцы все больше предпочитают электромобили автомобилям с традиционным топливом. В январе 2019 года было зарегистрировано в 2,3 раза больше электрокаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Укравтопром» сообщает, что новых электромобилей было зарегистрировано 37 штук, а подержанных – 404 шт, информирует enovosty.com/news.

Лидирующие позиции на украинском рынке занимает Nissan Leaf. В январе было поставлено на учет 231 единицы. Второе место по популярности занимает Jaguar I-Pace. В топ-10 наиболее популярных электрокаров среди украинских автомобилистов вошли Nissan Leaf, TESLA Model S, Renault Zoe, Jaguar I-Pace, BMW i3, Volkswagen е-Golf, Mercedes-Benz B Electric Drive, Chevrolet Bolt, FIAT 500e и KIA Soul EV.

Согласно данным экспертов, в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что в два раза превышает динамику приобретения в прошлом году. При этом количество б/у автомобилей составило 83,5%. К тому же, спрос на новые автомобили был гораздо выше по сравнению со спросом на подержанные.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 43

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