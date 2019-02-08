В Украине из-за нехватки дошкольных учреждений растет популярность частных детских садов

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В Украине из-за нехватки государственных дошкольных учреждений растет популярность частных детских садов. Однако не все они имеют государственную лицензию, а стоимость их посещения составляет от 6 тыс. до 25 тыс. грн в месяц.

В соответствии с существующим законодательством государство должно обеспечить доступное и бесплатное образование в коммунальных и государственных учреждениях дошкольного образования. С 2013 года введена в действие система электронной записи, с помощью которой можно подать заявление для постановки на очередь ребенка в администрации района по месту жительства, информирует enovosty.com/news.

На сайте МОН приведено общее количество дошкольных учреждений – 14,9 тыс. Однако согласно данным Госстата, детские садики могут принять только 57% украинских дошкольников, а в Киеве этот показатель составляет 65%. Главной причиной сложившейся ситуации является отсутствие финансирования.

Официальных данных по количеству частных детских садиков в Украине не существует. На тематическом сайте sadik.ua в Киеве зарегистрировано 193 коммерческих детских сада. К сожалению, не все они имеют государственную лицензию, что связано со сложностью процедуры лицензирования.

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Стоимость посещения частных детских садов составляет от 6 тыс. до 25 тыс. грн в месяц. Цена зависит от места расположения и класса помещения. Кроме того, важным фактором является наличие преподавателей со знанием иностранного языка и количество дополнительных услуг (плавание в бассейне, музыкальные уроки, авторские программы).