Руслан Бортник: «Украина является сегодня одним из ключевых мировых производителей сельхозпродукции»

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Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН

С вопросом относительно возможного влияния вступления Украины в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН на экспорт сельскохозяйственной продукции “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что вступление Украины в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН может оказать положительное влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции

«Украина является сегодня одним из ключевых мировых производителей сельскохозяйственной продукции. И уровень производства Украиной сельскохозяйственной продукции влияет на продовольственную безопасность в мире в целом. И, конечно, закрепление этого статуса за Украиной позволит получить более легкий доступ на иностранные рынки, позволит использовать эту платформу для продвижения украинских товаров сельскохозяйственного назначения на третьих рынках, прежде всего рынках Азии и Африки», — сообщает Руслан Бортник