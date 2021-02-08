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Руслан Бортник: «Украина является сегодня одним из ключевых мировых производителей сельхозпродукции»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Руслан Бортник: "Украина является сегодня одним из ключевых мировых производителей сельхозпродукции"
 
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Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН

С вопросом относительно возможного влияния вступления Украины в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН на экспорт сельскохозяйственной продукции “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что вступление Украины в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН может оказать положительное влияние на экспорт сельскохозяйственной продукции

«Украина является сегодня одним из ключевых мировых производителей сельскохозяйственной продукции. И уровень производства Украиной сельскохозяйственной продукции влияет на продовольственную безопасность в мире в целом. И, конечно, закрепление этого статуса за Украиной позволит получить более легкий доступ на иностранные рынки, позволит использовать эту платформу для продвижения украинских товаров сельскохозяйственного назначения на третьих рынках, прежде всего рынках Азии и Африки», — сообщает Руслан Бортник


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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