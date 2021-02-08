Мировая fashion-индустрия на грани коллапса из-за COVID-19, — Reuters

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Некоторые известные мировые бренды до сих пор продают старые коллекции одежды из-за отсутствия покупателей

В Европе и США магазины одежды накапливают запасы и сокращают весенние заказы. Агенты по закупкам сталкиваются с просрочкой платежей. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Мировая индустрия одежды, пошатнувшаяся после сурового 2020 года, столкнулась с тем, что ее надежды на «выздоровление» рушатся из-за новой волны карантина COVID-19.

Некоторые крупные магазины все еще продают прошлогоднюю одежду, которая обычно легко продается на специальных распродажах. Например, британская сеть Primark сообщила агентству Reuters, что до сих продает весенне-летние акции 2020 года.

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А гонконгский агент по закупкам Li&Fung, который управляет более чем 10 000 фабрик в 50 странах для розничных марок одежды, сообщил Reuters, что некоторые заказчики попросили отсрочку платежа.