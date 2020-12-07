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741 млн долларов в бюджет страны и городов присутствия – отчет Метинвеста за 2019 год

Главная » Последние новости » Новости рынков » 741 млн долларов в бюджет страны и городов присутствия – отчет Метинвеста за 2019 год
 
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Группа Метинвест опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2019 год, согласно которому компания в виде налогов перечислила в бюджет страны и местные бюджеты городов своего присутствия 741 млн долларов США.

В документе отмечается, что, являсь неотъемлемой частью городов, где работают его предприятия, Метинвест продолжает развивать местные громады, усиливая взаимодействие с городскими властями и общественными организациями.

Согласно Отчету, в 2019 году Метинвест в рамках сотрудничества с фондами развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья инвестировал более 11 млн долларов США в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены ее предприятия в Украине и за рубежом.

Как заявил Генеральный директор Группы Юрий Рыженко, Метинвест остается компанией, для которой корпоративная социальная ответственность играет такую же роль, как и создание экономической ценности. «Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, и продолжать строить экологичный и социально ответственный бизнес» — отметил гендиректор.

Отчет об устойчивом развитии за 2019 год был подготовлен Группой Метинвест в соответствии с международными стандартами нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative), а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития (Sustainability Accounting Standards Board).


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