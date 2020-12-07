Стоимость нефти снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19, — Reuters

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Стоимость нефти снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19 и усиления напряженности в отношениях между США и Китаем

Стоимость нефти снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19 и обострения напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Рост числа случаев заражения COVID-19 и отчет Reuters, свидетельствующий о том, что Соединенные Штаты готовят новые санкции в отношении китайских чиновников … перевесили позитивные настроения, вызванные новостями о найденных вакцинах», — сказал главный рыночный стратег FXTM Хусейн Сайед

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 41 цент (0,83)% до 48,84 доллара за баррель по состоянию на 14.20 по Гринвичу.

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Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 56 центов (1,21)% до 45,70 долларов за баррель по состоянию на 14.40 по Гринвичу.

«Давление на цены на нефть усугубляется потенциальным увеличением добычи нефти Ираном», — сказал старший аналитик рынка OANDA Эдвард Мойя