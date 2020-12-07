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Александр Палий: «Украине необходимо открыть возможности для приватизации»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Александр Палий: "Украине необходимо открыть возможности для приватизации"
 
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Во время посещения завода “Еврокар” президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям автомобильной промышленности совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли

С вопросом относительно необходимости запуска программ поддержки отрасли в условиях кризиса «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что в государственной поддержке автомобилестроения на сегодняшний день смысла нет

“Потому что заводы принадлежат олигархам, а финансировать заводы олигархов за счет населения, то есть забирать средства из бюджета, которые должны были быть направлены населению, является совершенно непродуктивным. У нас, наоборот, бизнес должен быть успешным и платить налоги государству.

И несмотря на то, что рынок заполнили б/у автомобили, отечественным предприятиям все-равно нужно быть конкурентными. Нужно производить автомобили дешевле, потому что у нас своя собственная металлургия и стоимость металла, соответственно, невысокая. У нас было недорогое электричество, недорогие трудовые ресурсы. И за счет этого необходимо было поднимать конкурентоспособность. А если держать конкурентоспособность за счет пошлин, то кому это нужно.

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Мы увидели что поддержка автопрома, которая осуществлялась через пошлины, ни к чему позитивному не привела. Фактически в Украине автомобильные предприятия угроблены. Это была очень вредная для Украины политика, которая проводилась более 20 лет. И все это было последствиями нечестной приватизации заводов. Вместо того, чтобы на открытый и честный аукцион пустить иностранцев, довели достаточно сильную отрасль до такой ситуации, что практически ничего страна не производит. Поэтому лучше всего, наверное, открыть возможности для приватизации и прихода в Украину серьезных инвесторов”, — сообщает Александр Палий.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 51

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