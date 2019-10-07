Украинская пшеница стала неконкурентной на ключевом рынке. Названы причины
Есть две причины того, почему украинская пшеница теряет позиции на египетском рынке
Последние два тендеры на эксперт пшеницы в Египет, который является ключевым рынком для украинцев, прошел без участия Украины. Об этом сообщила советник президента «Украинская Зерновая Ассоциация» Елена Нероба. По её словам, в Египте стали более осторожны, закупая пшеницу. В этом маркетинговом году эта страна закупила на тридцать процентов меньше пшеницы, чем годом ранее. На период октября 2018 года Египет закупил больше, 3,3 миллионов тонн, а в 2019 году эта сумма составила только 2,5 миллионов тонн, информирует enovosty.com/news.
Первая причина, по которой тендеры проходят без Украины, — укрепление национальной валюты. По словам эксперта, когда в стране укрепляется локальная валюта, товары, которые должны идти на экспорты, теряют свою конкурентность.
Кроме того, в этом году сильно выросла конкуренция со стороны Европы. Ранее европейская пшеница обходилась намного дороже, чем зерно из Украины или России, но в этом маркетинговом году из-за того, что евро ослабло, эта картина изменилась.