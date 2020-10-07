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Сокращение урожая зерна 7-10 млн т: Грозит ли это Украине катастрофой и ростом цен, — мнение

Главная » Последние новости » Новости рынков » Сокращение урожая зерна 7-10 млн т: Грозит ли это Украине катастрофой и ростом цен, - мнение
 
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Сокращение на десять миллионов тонн валового сбора зерновых в текущем году не является катастрофой для внутреннего рынка и не грозит голодом украинцам

Такое мнение выразил заместитель директора ННЦ «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев. По мнению эксперта, уменьшение урожая до десяти миллионов тонн не станет катастрофой для страны и не станет причиной голода. Вместе с тем, от отметил, что в этом году, к сожалению, не получилось реализовать на полную весь потенциал, который сельское хозяйство могло обеспечить. , информирует enovosty.com/news.

Также, Николай Пугачев рассказал о том, повлияет ли сокращение урожая не цены. Он отметил, что в Украине есть рынок сельхозпродукции, где товар передаётся на переработку и реализацию, а также рынок готовой продукции, реализуемой в розничной торговле. Цены на этих двух рынках зависят друг от друга, так как за ростом на опте идёт подорожание и в сетях супермаркетов.

Снижению цен способствует импорт, заходящий в страну. В Украине до конца текущего года не ожидается серьезного изменения ценников. Может быть только сезонный рост от пяти до десяти процентов. Он будет зависеть от спроса в стране и от уровня импорта, который будет поступать в Украину по соответствующим ценам.

Напомним, ранее «Экономические Новости» называли украинского лидера по сбору зерновых.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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