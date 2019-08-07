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Нефть дешевеет на фоне ожиданий мировой торговой войны

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Стоимость нефти эталонных марок снижается на фоне ожиданий мировой торговой войны

Стоимость нефти эталонных марок в ходе проведения торгов снижается на фоне ожидания уменьшения мирового спроса на топливо и ожидания мировой торговой войны, информирует enovosty.com/news.

Цена октябрьских нефтяных фьючерсов марки Brent на бирже ICE Futures уменьшилась на 0,05 доллара до 58,89 долл за баррель. Стоимость нефтяных фьючерсов марки WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,01 долл до 53,62 долл за баррель. Общая цена нефтяных контрактов на текущий месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) уменьшилась на 2,1% и составила 421,5 юаня за баррель.

Нефть дешевеет на фоне ожиданий мировой торговой войны

По мнению аналитиков, основной причиной снижения стоимости нефти является ожидание уменьшения мирового спроса на топливо и торговый конфликт США и Китая. Аналитик Commerzbank Карстен Фрич сообщает, что ожидание обострения торгового конфликта между США и Китаем держит рынок нефти «мертвой хваткой». Эксперты VM Markets отмечают, что нефтяные трейдеры сегодня закладывают в цены на нефть «худшие сценарии», так как перспективы начала мировой торговой войны «становятся все более реальными».

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 26

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