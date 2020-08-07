Мировые акции падают, — Associated Press

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Мировые акции падают на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем

Мировые акции в пятницу упали на фоне распространения COVID-19 и напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Французский CAC упал на 0,2% до 4 873,55. Британский FTSE 100 снизился менее чем на 0,1% до 6 025,79. Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,4% до 22 329,94, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6% до 6 004,80. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,6% до 24 531,62, а Shanghai Composite снизился на 1,0% до 3 354,04.

Стоимость фьючерса на Dow Jones снизилась на 0,31% до 27 200,5.

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Стоимость фьючерса на S&P 500 уменьшилась на 0,44% до 3329,38.

«Есть надежда на постепенное восстановление ситуации на рынке по мере ослабления ограничений. Однако есть опасения, что глобальные риски «второй волны» и рост напряженности между США и Китаем могут помешать … восстановлению ситуации на рынке», — сказал Хаяки Нарита из Mizuho Bank в Сингапур.

Ранее сообщалось, что акции китайских технологических компаний падают на фоне решения президента США Дональда Трампа о запрете популярного приложения WeChat и видео-приложения TikTok