В НКЦБФР планируют усовершенствовать законодательство для снижения цен на энергоносители

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В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планируют усовершенствовать законодательство для снижения цен на энергоносители

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует провести внеочередное заседание финансовых регуляторов для обсуждения мер по нивелированию рисков для рынков электроэнергии и газа. Главными вопросами заседания Совета финстабильности должны стать будущие цены на энергоносители и перспективы развития финансового сектора, рынков электроэнергии и природного газа, информирует enovosty.com/news.

Как сообщается в НКЦБФР, для обеспечения эффективного развития рынков необходимо усовершенствовать существующее законодательство с целью упрощения прихода в Украину иностранных инвесторов. Так как конкуренция приводит к снижению цен, то в будущем это может привести к снижению цен на энергоносители.

НКЦБФР будет координировать свои действия с другими отраслями экономики, что должно поставить Украину на финансовую, инвестиционную и глобальную карту, как страну, самостоятельно определяющую стоимость своих энергоносителей и агропродукции.

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