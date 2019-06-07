Украинские газодобывающие компании продолжают наращивать добычу газа

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинские газодобывающие компании продолжают наращивать добычу газа Украинские газодобывающие компании продолжают наращивать добычу газа

Закрыть Отправить

Добыча природного газа в Украине за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросла на 3,4%

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» сообщает, что добыча природного газа в Украине за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 3,4% и составила 8,79 миллиарда кубометров, информирует enovosty.com/news.

А именно, добыча газа компанией «Укргазвыдобування» за январь-май 2019 года возросла на 2,3% и составила 6,44 миллиарда кубометров.

Нефтегазодобывающая компания «Укрнафта» за пять месяцев 2019 года добыла 478,2 миллиона кубометров газа, а другие газодобывающие предприятия — 1,88 миллиарда кубометров.

Читайте: Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?

Как сообщалось ранее, согласно данным «Укртрансгаза», украинские добывающие компании в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу природного газа на 0,4% до 20,9 миллиарда гривень. А украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2018 году увеличила добычу газа на 1,6% до 15,5 миллиарда кубометров.