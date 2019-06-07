Чехи массово выгоняют украинских заробитчан , но скоро ситуация изменится

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Чехия массово депортирует со своей страны украинских работников

В Чехии рассказали о том, сколько нелегалов удалось поймать и отправить назад в родную страну в последнее время. Больше всего среди депортированных работников оказалось жителей Украины. Так, за прошлый год полиция Чешкой Республики поймала около пяти тысяч работников без соответствующих документов. 1,5 тысяч — украинцы, которых отправили домой, информирует enovosty.com/news.

Большинство пойманных людей оказались на территории страны легально, но потом нарушили законы страны. Например, превышая сроки легального пребывания в Чехии. Кроме того, часто работники из Украины используют эту европейскую страну как мост для того, чтобы далее отправиться в Германию или Австрию, где платят больше. Кроме того, некоторые украинцы трудятся в Республике Чехия, имея польские визы. Таких работников тоже вычисляют и депортируют на родину.

Тем не менее ситуация может несколько изменится, так как Чехия увеличивает квоты для работников из других стран. Для того, чтобы это исправить, в европейской стране решили удвоить ежегодную квоту на прием заробитчан из Украины. Теперь она составляет 40 тысяч человек. Конечно же, это не может полностью решить проблему, но несколько исправит ситуацию, которая беспокоит чешские власти. Многие «теневики» все же захотят воспользоваться этими квотами.

Украинцы не против получать легальные документы, которые являются гарантией безопасности и того, что работодатель не «кинет». Тем не менее, они жалуются на то, что визу приходится ждать очень долго. Порой эта процедура растягивается на целых три месяца.

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