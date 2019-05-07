Масим Белявский рассказал, что означает вступление в силу газовой директивы ЕС

Главная » Последние новости » Новости рынков » Масим Белявский рассказал, что означает вступление в силу газовой директивы ЕС Масим Белявский рассказал, что означает вступление в силу газовой директивы ЕС

Закрыть Отправить

В Евросоюзе с сегодняшнего дня начинает действовать принятая ранее газовая директива, которая серьезно ограничивает работу «Северного потока-2». В связи с новшествами в РФ могут использовать только половину от всей мощности газовой трубы

С вопросом о влиянии вступления в силу газовой директивы на рынок газа и «Северный поток — 2» «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский сообщает, что вступившая в силу газовая директива распространяет правила регулирования газового рынка ЕС на внешние трубопроводы

«Начиная с сегодняшнего дня в Евросоюзе вступает в силу новая газовая директива, которая распространяет правила регулирования газового рынка ЕС на внешние трубопроводы, в том числе на «Северный поток — 2».

Странам-членам ЕС отведено девять месяцев на то, чтобы внести поправки в национальное законодательство. Теперь остается ждать соответствующих изменений в правовой базе Германии. И далее рассчитывать на выполнение новопринятых норм. Однако существуют обходные пути, которыми могут воспользоваться лоббисты «Северного потока-2».

Читайте: Низкие тарифы на услуги хранения газа делают украинский маршрут наиболее дешевым в Европе, - Максим Белявский

Напомню, что принятая директива требует от трубопроводов, проложенных из других стран к берегам стран ЕС, соответствия с внутренними правилами союза, как если бы эта труба была проложена на территории Евросоюза. Основные требования — это разделение обязательств по поставке газа и владению газопроводом между различными компаниями, а также прозрачное регулирование тарифов на транспортировку.

Таким образом, теперь половину мощности трубы должны будут оставить независимым компаниям — это трудно реализуемо, поскольку такое требование нуждается в изменении российского законодательства, по которому сейчас экспорт трубопроводного газа разрешен только «Газпрому». Оператором газопровода будет не Nord Stream 2 AG, а компания, не связанная с «Газпромом». В Германии будут иметь право ограничивать действия директивы по согласованию с Еврокомиссией.

Существует вероятность того, что при проектной мощности в 55 млрд кубометров в год будет использоваться только 50%. Однако, для «Северного потока — 2» могут сделать исключение. Для этого согласие должна дать страна, принимающая «голубое топливо» — то есть Германия. Если Берлин согласует свое решение с Еврокомиссией, для газопровода могут быть предоставлены особые условия. В таком случае, газопровод будет построен и введен в эксплуатацию», — сообщает эксперт