Чего украинцам можно ожидать от цен на овощи

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По мнению экспертов, украинцы смогут начать приобретать более дешевую продукцию только с середины июня

Согласно мнению экспертов, в Украине ранние овощи появились на прилавках магазинов на 10 дней раньше, чем в 2018 году. Также отмечается, что цены на ранние овощи существенно ниже цен, которые были в прошлом году, информирует enovosty.com/news.

Руководитель департамента “Маркетинг-Аналитика“ оптового рынка “Шувар“ Татьяна Гетьман сообщает, что в мае планируется снижение стоимости овощей из-за расширения ассортимента и увеличения предложения на рынке за счет отечественной продукции. Напомним, в мае месяце традиционным стало замещение украинскими продуктами импорта ранних овощей.

Кроме того прогнозируется, что снижение цен на овощи в мае 2019 года произойдет гораздо раньше обычного. Однако все-таки цена на овощную продукцию на украинском рынке незначительно выше, чем в соседних странах. В то же время, при укреплении гривны европейские цены на импортные овощи становятся для украинцев ниже.

По мнению экспертов, украинцы смогут начать приобретать более дешевую продукцию только с середины июня, что обусловлено поздней весной и созреванием овощной продукции на открытых грунтах.

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