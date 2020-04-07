Рынок недвижимости и карантин: Как изменится спрос на квартиры до конца года

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При условии стабильной экономической ситуации в стране, до конца года спрос на квартиры на первичном рынке жилья может увеличится до 10-15%.

Такое мнение высказала руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя, информирует enovosty.com/news.

Главной причиной увеличения спроса эксперт считает соответствие курса национальной валюты «внутрирыночному» курсу, заложенному застройщиками в стоимость квартир еще в декабре 2018 -январе 2019.

«Не секрет, что цены на первичном рынке жилья привязаны к курсу американского доллара. И в конце 2018 года гривневые цены на квартиры соответствовали курсу, который был на тот момент, а это 27-28 грн за доллар. Но после резкого укрепления гривны на 17-20%, большинство компаний-застройщиков на наиболее ликвидные типы квартир не снизили свои гривневые цены. Другими словами, средние цены соответствовали ценам, сформированным еще в конце 2018 года. И именно этот факт стал одной из причин оттока части потенциальных покупателей, которые хранили свои сбережения в иностранной валюте», — рассказала она.

Вместе с тем, Дарья Бедя отметила, что, начиная со второй половины марта 2020 года, когда курс гривны снизился к показателям января прошлого года, на рынок вернулись именно «долларовые» покупатели, которые приобретают жилье преимущественно в инвестиционных целях.

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Кроме этого, для стимулирования спроса в условиях карантина, по ее словам, застройщики внедрили ряд стимулирующих акций еще и для тех покупателей, которые хранили свои сбережения в гривне. Так, например, многие крупные компании зафиксировали цену на квартиры по несуществующему курсу 24,8-25,5 грн/долл.

«В условиях «карантинного кризиса» большинство крупных девелоперов сконцентрировало свои силы на активном строительстве начатых объектов, а также на стимулировании спроса. Фиксация заниженного курса, с одной стороны, привлекла внимание тех, кто хранил свои сбережения в гривне, а с другой – подобные акции дают возможность приобрести квартиру с дополнительной скидкой в размере около 10% и для «долларовых» покупателей», — подчеркнула она.

Эксперт также коснулась вопроса снижения инвестиционной привлекательности депозитов и облигаций внутреннего госзайма, что вынуждает многих перенаправлять свои средства преимущественно в первичный рынок жилья или покупку иностранной валюты.

При этом, как считает Дарья Бедя, несмотря на существующие риски, доходность вложений при покупке жилья на начальных этапах строительства до момента сдачи объекта в эксплуатацию на сегодняшний день достигает в среднем до 25-30%.

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«Сравнивая цену квартир на старте строительства и по его завершению (около 2 лет), очевидно, что доходность таких вложений может достигать до 15% в год», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что пассивный доход от сдачи квартиры в аренду также варьируется от 12% до 15% в зависимости от локации ЖК, площади квартиры, качества ремонта, а также уровня затрат на коммунальные платежи.

«Во второй половине 2020 года спрос на аренду однокомнатных квартир именно в новых жилых комплексах вернется к докризисным показателям, которые на 20% выше, чем существующее предложение. Таким образом, перенасыщение рынка аренды качественными квартирами вряд ли произойдет, что дает возможность потенциальным инвесторам получить запланированную прибыль от сдачи квартиры в наем», — подытожила Дарья Бедя.