Цены на нефть продолжают расти

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Цены на нефть продолжают расти на фоне распространения коронавируса и заявления группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 600 тыс. бар./сутки.

Мировые цены на нефть продолжают демонстрировать рост. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Цены на нефть растут на фоне новостей о том, что в Китае пик эпидемии коронавируса еще не наступил. В пятницу, 7 февраля 2020 года, стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,73% и составила $55,34 за баррель. Цена мартовской нефти марки WTI поднялась на 0,55% и составила $51,23 за баррель.

По результатам предыдущих торгов стоимость нефти марки Brent была на уровне $54,93 за баррель, а марки WTI — $50,95 за баррель. На увеличение стоимости нефти также оказало влияние заявление группы ОПЕК+, согласно которому страны могут сократить добычу нефти на 600 тыс. бар./сутки. Напомним, страны, входящие в ОПЕК+, на сегодняшний день добывают около 40% мировой нефти.

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