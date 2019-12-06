Роботы наступают: Как украинцам уже в скором будущем не остаться без работы

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Роботизация мира — это уже давно не сюжет футуристического кино.

Не только страны, которые развиваются со скоростью света, могут в скором времени потерять смысл в рабочих руках. Украинцы также уже вскоре могут остаться без работы, если не начнутся шагать в ногу со временем и следить за тенденциями. В то время как украинскому правительству рекомендуют менять рынок труда, украинцам, словно мантру повторяют о том, что необходимо учиться на протяжении всего трудового пути. Дело в том, что нынешний диплом и опыт в определенной отрасли — не панацея от безработицы, информирует enovosty.com/news.

В частности, специалистам советуют развивать Т-образные навыки. То есть, к стержню уже существующих умений и опыта нужно добавить какие-то полезные навыки в смежных областях. Кроме того, учитывая, что почти вся механическая работа со временем будет выполняться роботами, стоит развивать чисто человеческие навыки. Речь идёт о коммуникабельности, эмпатии, креативностисти, гибкости — так называемые soft skills.

Украинцам рекомендуют рассматривать себя как ценный инвестиционный проект. Сейчас есть множество платных и бесплатных курсов, которые позволят не только развить какие-то способности, но и вообще освоить новую профессию. Правда, к выбору курсов нужно отнестись ответственно, так как можно попросту потратить время и деньги на обыкновенную воду.