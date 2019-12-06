Гончарук рассказал о перспективах снижения тарифов на газ

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Алексей Гончарук подчеркнул, что он старается делать все возможное, чтобы снизить тарифы на газ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о перспективах снижения цены на газ , информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что он старается делать все возможное, чтобы снизить тарифы на газ и чтобы украинцы получали платежки с меньшими суммами. Однако, он сообщил, что в этом году ожидать существенного снижения стоимости не стоит

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Гончарук сказал, что существенное уменьшение тарифов произойдет после того, как будет приведено в порядок коммунальное хозяйство. Гончарук отметил, что он готов встретиться с депутатами, которые помогут снизить тарифы быстрее

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