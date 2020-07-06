В ЕС розничные продажи достигли рекордных показателей, — Reuters

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Согласно данным Евростата, продажи в странах ЕС в мае выросли на 17,8%

В Европейском союзе наблюдается восстановление продаж после значительного сокращения в марте и апреле. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Евростата, продажи в странах ЕС в мае выросли на 17,8%, что стало рекордным показателем за последние 20 лет. Увеличение продаж оказалось выше рыночных ожиданий.

Продажи одежды и обуви в мае по сравнению с апрелем выросли на 147,0%. Также увеличились продажи топлива для автомобилей (на 38,4%). Торговля электротоварами и мебелью выросла на 37,9%. Продажи книг и компьютерной техники увеличились на 26,8%.

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Онлайн-продажи были единственным розничным сектором в еврозоне, который не пострадал от спада во время карантинных ограничений. Среди стран ЕС наиболее всего розничные продажи выросли во Франции (на 25,6%) и Германии (на 13,9%)